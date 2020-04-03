На Ямале пропавшую без вести женщину нашли мертвой в подвале многоквартирного дома

В Надыме найдено тело 39-летней женщины, которая с февраля считалась пропавшей без вести. Труп был завернут в ковер и спрятан в подвале многоквартирного жилого дома.

Как сообщает 3 апреля СУ СКР по ЯНАО, жительница Надыма пропала в феврале. Тело в подвале дома было обнаружено 13 марта. В совершении убийства подозревается 35-летний житель Надыма, который после совершения преступления покинул город. 2 апреля он был задержан в Тюмени и этапирован на Ямал.

«Следствием установлено, что 23 февраля 2020 года погибшая распивала спиртные напитки в компании. В ходе произошедшей ссоры 35-летний мужчина жестоко избил гостью. Убедившись, что женщина от полученных телесных повреждений скончалась, он, с целью сокрытия следов преступления, упаковал тело потерпевшей в ковер и перенес в подвал», – уточняет окружной Следком. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, силовики ходатайствуют о заключении ямальца под стражу.

Надым, Дарья Котова

Надым. Другие новости 03.04.20

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