В Салехарде медики перепроверяют сомнительный тест на COVID-19

На Ямале число больных COVID-19 может увеличиться: медики перепроверяют сомнительный тест. Он был получен в Салехарде, сообщает 3 апреля оперативный штаб ЯНАО.

Тест в ближайшее время будет перепроверен в федеральной лаборатории. «В пятницу, 3 апреля, производится забор материала у контактировавших, люди взяты под медицинское наблюдение. Организован контроль соблюдения ими самоизоляции», – уточнили в оперативном штабе региона.

До 1 апреля Ямал оставался единственным регионом в УрФО, где случаи коронавируса не подтверждались. Сейчас в округе сразу 12 заболевших. Все заразившиеся – жители поселка Пангоды. Сейчас населенный пункт закрыт на карантин. Улицы патрулируют полицейские. Движение автотранспорта запрещено. Въезд на территорию поселка и выезд из него разрешены только транзитному транспорту и спецтранспорту экстренных служб , а также машинам со спецпропусками.

Салехард, Дарья Котова

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