Авиакомпания «Ямал» до 20 апреля будет работать в особом режиме

Из-за пандемии коронавируса авиакомпания «Ямал» с 4 до 20 апреля переходит на особый режим работы. Число рейсов будет сокращено. По решению оперативного штаба ЯНАО загрузка всех внутрирегиональных рейсов сократится на 50%. Сетка межрегиональных маршрутов также перессмотрена.

На рейсы, которые авиаторы выполняют на территории ЯНАО, вводится несколько ограничений. «Загрузка таких рейсов сократится на 50%. Это значит, что если самолет вмещает, например, 100 мест, полететь смогут только 50 пассажиров. Они будут рассредоточены по салону воздушного судна: эта мера необходима, чтобы соблюдать между людьми рекомендуемую социальную дистанцию. Во-вторых, существенно сокращаем частоту рейсов. В-третьих, увеличиваем правительственную квоту по бронированию мест: она составит половину всех билетов. Организации смогут подавать заявки в дирекцию транспорта Ямала, чтобы привезти важных специалистов, и тогда места для них будут выделяться», – рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Правительственные квоты не вводятся только на рейсы, которые авиакомпания выполняет внутри России. Но авиаторы снижают частоту полетов по всем направлениям.

«Устанавливается следующая частота авиарейсов: Салехард – Тюмень и обратно 3 рейса в неделю; Салехард – Москва и обратно 2 рейса в неделю; Салехард – Новосибирск и обратно 2 рейса в неделю; Салехард – Новый Уренгой и обратно 2 рейса в неделю; Салехард – Надым и обратно 1 рейс в неделю; Салехард – Ноябрьск и обратно 1 рейс в неделю; Тюмень – Надым и обратно 1 рейс в неделю; Тюмень – Новый Уренгой и обратно 2 рейса в неделю; Тюмень – Ноябрьск и обратно 1 рейс в неделю», – уточняют в региональном штабе.

Как сообщал «Новый День», также в регионе временно отменяются вертолетные рейсы.

«Регулярные пассажирские перевозки этим видом транспорта прекращаются, но будут осуществляться, в случае необходимости по заявкам глав районов автономного округа», – заявил губернатор Артюхов. Он подчеркнул, что ограничения не касаются завоза в ямальские посёлки необходимых товаров по воздуху, и поручил главам тщательно отрабатывать потребность в перевозках.

По данным на 4 апреля, в ЯНАО зарегистрировано 12 подтвержденных случаев коронавируса.

Салехард, Дарья Котова

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