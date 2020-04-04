COVID-19 vs любовь: ямальцам до лета запретили жениться

На территории Ямала с 4 апреля приостановлена регистрация браков. Запрет на свадьбы продлится до 1 июня. Об этом 4 апреля сообщает региональный штаб.

«Органы ЗАГС обязаны обеспечить изменение дат регистрации брака на новые – после 1 июня», – сообщает оперативный штаб. Исключения возможны, но жених с невестой должны заявить о «наличии особых обстоятельств». В этом случае регистрация брака возможна, но приглашать в ЗАГС гостей запрещено.

По данным на 4 апреля на Ямале 12 подтвержденных случаев коронавируса. По решение оперативного штаба, заседание которого состоялось 3 апреля, в ЯНАО введены новые ограничительные меры. В регионе отменено вертолетное сообщение между населенными пунктами. Автомобилисты не смогут беспрепятственно передвигаться между территориями округа – будет осуществляться контроль въезда и выезда, а также соблюдения режима самоизоляции.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 04.04.20

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