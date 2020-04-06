На Ямале «дочка» Газпрома так увлеклась ремонтом газопровода, что самовольно заняла лес

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (100% «дочка» Газпрома) нанесла ущерб Надымскому лесничеству во время капитального ремонта магистрального газопровода в районе реки Надым. Об этом 6 апреля сообщает прокуратура ЯНАО.

По данным ведомства, капитальный ремонт ветки проводился на трубопроводе Правохеттинского ЛПУ. «Работы по капитальному ремонту подводной части трубопровода осуществлялись с нарушением сроков, согласованных Росрыболовством. ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Подводгазэнергосервис» при проведении работ допущено самовольное занятие двух лесных участков, расположенных на землях Надымского участкового лесничества, на площади более 2,4 га, с причинением ущерба в размере более 205 тыс рублей», – уточняет надзорное ведомство.

В окружной прокуратуре также заявили, что ООО «Подводгазэнергосервис» использовало территорию заказника «Надымский» под стоянку механизированного транспорта. Разрешение на использование территории департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО не выдавалось. Руководители предприятий получили прокурорское представление об устранении нарушения закона.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» – крупное газотранспортное предприятие ПАО «Газпром». Общая протяженность магистральных газопроводов данной «дочки» Газпрома составляет более 27,6 тысячи километров.

Надым, Дарья Котова

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