Плюс 16 человек: на Ямале продолжает расти число больных COVID-19

На Ямале 6 апреля число больных коронавирусом увеличилось до 28 человек. За сутки – 16 новых подтвержденных случаев. Как сообщает региональный оперативный штаб, положительные ответы поступили из новосибирской лаборатории «Вектор».

Ямальские медики отправили в Новосибирск 24 биологические пробы, 16 тестов подтвердили COVID-19. Таким образом число больных в ЯНАО увеличилось до 28 человек. А еще вчера было подтверждено 12 случаев заражения новым вирусом.

Восемь человек из вновь заболевших связаны с поселком Пангоды, где уже введен карантин из-за ранее выявленных больных. Еще восемь случаев коронавируса подтвердились в Новом Уренгое.

Все 28 коронавирусных больных находятся под наблюдение врачей. Из них 11 человек госпитализированы, еще 17 ямальцев проходят амбулаторное лечение. «Определен круг контактов, контактные обследованы на коронавирусную инфекцию и изолированы», – уточнили в региональном штабе.

Как сообщал «Новый День», первые случаи коронавируса в ЯНАО были зафиксированы у жителей поселка Пангоды, где с 2 апреля введен карантин. С 5 апреля закрылся поселок Ханымей, где заболевших выявили спустя пару дней. Теперь случаи коронавируса есть и в газовой столицей региона – в Новом Уренгое.

Салехард, Дарья Котова

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