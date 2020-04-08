Названа дата закрытия ямальской сезонной дороги Салехард-Надым

На Ямале 10 апреля закрывается зимник, связывающий Салехард и Надым. Пока сезонная дорога работает только по ночам.

«В связи с погодными условиями не позднее 0.00 часов 10 апреля зимняя автодорога Салехард-Надым будет окончательно закрыта, проезд категорически запрещён», – сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Сейчас на сезонной трассе движение разрешено только в ночное время – с 20.00 до 08.00, и для полноприводных транспортных средств массой от 3,5 до 30 тонн. В дневное время движение закрыто для всех транспортных средств.

Салехард, Надым, Дарья Котова

Салехард, Надым. Другие новости 07.04.20

Недавно избранный мэр Салехарда заявился на праймериз «Единой России». / Ямальцам продолжают подтверждать COVID-19. / Плюс 16 человек: на Ямале продолжает расти число больных COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»