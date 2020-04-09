Ямальских медиков из-за COVID-19 отлучили от родных: им придется жить коммуной

В Салехарде 30 медицинских работников до конца апреля будут проживать отдельно от своих семей. Их переселили в гостиницу «Арктика».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Салехарда, гостиничные номера получили медики Салехардской окружной клинической больницы. Все они пересекаются с больными коронавирусом. Поручение о переселении городским властям дал губернатора Ямала Дмитрий Артюхов.

«Врачи в период пандемии рискуют своим здоровьем. А дома их ждут родные и близкие, которые тоже могут заразиться. Чтобы этого не допустить, принято решение, что инфекционисты и весь персонал, который будет задействован в лечении коронавирусных больных, до 30 апреля будут проживать в гостинице», – прокомментировал глава Салехарда Алексей Титовский.

Как сообщал «Новый День», 8 апреля в Салехарде впервые были выявлены больные с подтвержденным COVID-19. Все заболевшие, а это 8 человек, сотрудники УМВД по ЯНАО.

По состоянию на 9 апреля в ЯНАО 41 случай коронавируса. Больше всего больных в поселке Пангоды (21 человек). В Новом Уренгое и Салехарде по восемь случаев заражения.

Салехард, Дарья Котова

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