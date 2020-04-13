На Ямале погибла семья, супругов зарезали в их квартире

В Салехарде убиты супруги: 33-летняя женщина и ее 39-летний муж. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 12 апреля в квартире пострадавших.

«В утреннее время в квартире обнаружены супруги с колото-резанными ранениями. На момент их обнаружения женщина 1987 года рождения скончалась, ее муж 1981 года рождения умер в реанимационном отделении больницы», – уточнили в региональном Следкоме.

Следователи уже установили обстоятельства трагедии, но пока не раскрывают детали. Расследование уголовного дела продолжается.

Салехард, Дарья Котова

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