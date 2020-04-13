На Ямале вновь выросло число больных коронавирусом

На Ямале по данным на 13 апреля 66 подтвержденных случаев коронавируса. Рост за сутки – четыре новых случая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Показатель заболеваемости в округе один из самых высоких в УрФО. По числу больных ЯНАО опережает только Свердловская область, где на вчерашний день COVID-19 подтверждался 78 раз.

«Вновь выявленные на Ямале случаи приходятся на членов семей и близкие контакты ранее заболевших в Надымском районе и в Новом Уренгое», – уточнили в оперативном штабе.

Пока в границах Ямала самая серьезная ситуация в Надымском районе, где 24 больных. В Салехарде – 17, в Новом Уренгое – 12.

Госпитализированы 38 пациентов, 27 переносят болезнь в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении. В тяжелом состоянии один пациент, он на ИВЛ.

ЯНАО, Салехард, Дарья Котова

ЯНАО, Салехард. Другие новости 13.04.20

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