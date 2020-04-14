Ямальцам от имени знаменитого доктора дают рецепт лечения от коронавируса

На Ямале в мессенджерах активно распространяется очередной фейк. Как уточнили в региональном штабе, рекомендации по борьбе с коронавирусом идут от доктора Леонида Рошаля, которого и в России, и в мире считают светилом медицины.

«Неизвестный мужчина голосом президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессора Леонида Рошаля рассказывает о том, что «самое надежное средство от коронавируса – это чеснок», – уточнили в региональном штабе ЯНАО. Рецепт от доктора такой: один-два зубчика чеснока нужно съедать утром.

Доктор Рошаль уже опроверг эти рекомендации. Профессор посоветовал людям меньше паниковать и соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки и избегать мест массового скопленя людей.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 14.04.20

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