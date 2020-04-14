Плюс семь: В ЯНАО ежедневно увеличивается число больных COVID-19

На Ямале выявлена новая партия больных коронавирусом. За сутки число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на семь, всего заболевших – 73.

Как сообщает 14 апреля оперативный штаб ЯНАО, шесть человек, у кого тесты оказались положительными, проживают в Ханымее, где уже введен карантин. Один случай – на месторождении Пуровского района. Все заболевшие контактировали с больными, находились в режиме самоизоляции. Решается вопрос об их госпитализации в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ.

По данным регионального штаба, самая неблагополучная эпидобстановка остается в Надымском районе, где выявлено 24 больных. В Салехарде -17, в Новом Уренгое – 12. Один из ранее госпитализированных ямальцев находится в тяжелом состоянии, он на ИВЛ.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 14.04.20

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