Перерезали друг друга: озвучена версия, как в Салехарде погибла семья

Ямальские следователи озвучили основную версию гибели супружеской пары в Салехарде. По данным окружного Следкома, 33-летняя женщина и ее 39-летний муж стали жертвой семейного конфликта.

Как сообщал «Новый День», 12 апреля утром в одной из квартир в Салехараде было обнаружено тело женщины, она погибла от ножевых ранений. Ее муж, мужчина 1987 года рождения, также был ранен. Его доставили в реанимацию, но спасти жизнь ямальцу не удалось.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, супруги конфликтовали, готовились к разводу и спорили из-за раздела имущества. Следствие рассматривает несколько версий убийства, но основная – конфликт с поножовщиной между мужем и женой.

«Окончательные выводы об обстоятельствах произошедшего будут выполнены на основании результатов проведенного комплекса следственных мероприятий», – резюмировали в окружном Следкоме. Уголовное дело возбуждено ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Салехард, Дарья Котова

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