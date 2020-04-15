Телефонные мошенники с начала 2020 года выманили у ямальцев десятки миллионов рублей

За первый квартал 2020 года телефонные мошенники выманили у ямальцев более 30 млн рублей. В округе с начала года зарегистрировано более 240 краж, которые совершались с помощью телекоммуникационных технологий. Об этом 15 апреля сообщила прокуратура ЯНАО.

«Несмотря на размещенные в СМИ призывы жителей автономного округа быть бдительными и не поддаваться уловкам мошенников, в первом квартале 2020 года зарегистрировано более 246 подобных краж и 335 фактов мошенничества в данной сфере», – заявили в надзорном ведомстве.

Прокуратура еще раз предупреждает ямальцев, что банки никогда не запрашивают у своих клиентов информацию о банковских счетах, банковских картах, не просят сообщать коды. Если звучит предложение перевести средства на застрахованный счет – это действуют воры.

«В таких случаях нужно просто класть трубку и перезванивать по номеру телефона, который указан на задней стороне банковской карты, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке.О подобных звонках следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, в первую очередь – в полицию», – резюмировали в прокуратуре ЯНАО.

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