Жителям Ямала объяснили, как получить «коронавирусную» отсрочку по кредитам

Ямальцы, чей доход во время коронавирусных каникул снизился более чем на 30%, могут получить отсрочку по выплате банковских кредитов. Банки Ямала уже начали принимать заявки от заемщиков, сообщает 15 апреля пресс-служба окружного правительства.

Обратиться в банк могут физические лица, предприниматели и представители малого бизнеса. В случае положительного решения банк может предусмотреть отсрочку по платежам до шести месяцев.

Правительство России утвердило максимальные суммы займов, по которым можно получить каникулы: 1,5 млн рублей – по ипотечным кредитам, 250 тысяч рублей – по потребительским кредитам для физлиц, 300 тысяч рублей – по кредитам для ИП, 600 тысяч рублей – по автокредитам.

«Воспользоваться программой может любой клиент банка, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. С 25 марта мы начали получать заявки на кредитные каникулы как в рамках правительственных программ, так и по собственным программам реструктуризации», – сообщил управляющий Новоуренгойским отделением Сбербанка Александр Конев.

Для подачи заявления клиентам банка потребуется справка о доходах, выписка из реестра госуслуг о регистрации в качестве безработного, лист нетрудоспособности или иные документы. В течение льготного периода банк не имеет права начислять штрафы и пени, требовать досрочного погашения долга, взыскивать предмет залога. При этом проценты по кредиту будут начисляться.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 15.04.20

Телефонные мошенники с начала 2020 года выманили у ямальцев десятки миллионов рублей. / Перерезали друг друга: озвучена версия, как в Салехарде погибла семья. / Прихожане отпразднуют Пасху онлайн – в полпредстве решили, кто будет вести трансляцию из храмов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»