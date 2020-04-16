На Ямале Пасха пройдет без освящения куличей

Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай (Чашин Сергей) 16 апреля обратился к ямальцам с призывом не посещать храмы во время празднования Пасхи. Глава Салехардской епархии предупредил, что церемония освящения куличей в субботу, 18 апреля, проводиться в ЯНАО не будет. Обращение архиепископа опубликовано в Telegram-канале оперативного штаба.

Архиепископ Николай в своем призыве к прихожанам отметил, что «эти дни для нас необычны и скорбны», потому что православные из-за пандемии коронавируса не могут собраться вместе. «Но нельзя пренебрегать требованиями самоизоляции, они направлены на сохранение нашего здоровья и здоровья наших близких», – отметил владыка. Он призвал прихожан самостоятельно освятить куличи, читая молитвы.

Напомним, 11 марта РПЦ, ссылаясь на решение Священного Синода, выступила «за неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера». Особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой.

Салехард, ЯНАО, Дарья Котова

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