Прокуратура наказала мэра Салехарда за детей, играющих на крыше аварийной «деревяшки»

Прокуратура ЯНАО внесла представление главе Салехарда Алексею Титовскому из-за опасных прогулок детей. Как сообщили в надзорном ведомстве, несовершеннолетние облюбовали пустой многоквартирный жилой дом, признанный аварийным.

«Деревяшка» на ул.Патрикеева-Сергея Лазо была признана аварийной еще в 2016 году и подлежит сносу. Сейчас по крыше разваливающегося дома гуляют дети. «Несовершеннолетние беспрепятственно проникают на территорию аварийного объекта»,– уточнили в ямальской прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что контракт на снос многоквартирника до сих пор не заключен, меры по ограничению доступа в аварийный объект не принимаются. Мэру Салехарда прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона.

Отметим,что за последние несколько лет на Ямале случались трагедии: дети погибали или получали серьезные травмы, когда выбирали местом прогулки заброшенные здания. Так, весной 2019 года в Надыме на территории заброшенного здания серьезно травмировался мальчик. Это был недострой, принадлежавший округу. В 2017 году также в Надыме на заброшенном заводе крупнопанельного домостроения разбился ребенок. Мальчик упал с перекладины и погиб.

Салехард, Дарья Котова

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