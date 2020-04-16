Почти 100: На Ямале вновь выявлена партия больных коронавирусом

На 16 апреля в ЯНАО зарегистрировано 95 случаев коронавируса. За последние сутки число заболевших – 22.

Как сообщает региональный штаб, почти все новые больные ранее контактировали с уже зараженными COVID-19. «Например, в Ханымее при повторном обследовании более чем 300 контактных местных жителей тесты у 10 из них выявили COVID-19», – уточнили в региональном оперативном штабе.

В стационарах сейчас находятся 57 пациентов. Три человека в тяжелом состоянии, двоим требуется ИВЛ. Остальные болеют в легкой форме.

Коронавирусным очагом остается Надымский район, где 27 подтвержденных случаев коронавируса. Второе место занимает Пуровский район, там 25 заболевших, новых – 10. В Салехарде выявлены два новых случая, всего – 19. В Новом Уренгое – 17.

Салехард, Дарья Котова

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