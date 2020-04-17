На Ямале мусорный оператор просит у губернатора денег, грозит коллапсом и повышением тарифа

Мусорный оператор Ямала – ООО «Инновационные технологии», на грани прекращения своей деятельности. Руководство компании выступило с официальным обращением и попросило помощи у ямальского правительства.

В ООО «Инновационные технологии» сообщили, что во время пандемии коронавируса и введенного в регионе режима всеобщей самоизоляции, поступление платежей от населения и юридических лиц уменьшилось более чем в два раза.

«Если ситуация не изменится до конца апреля, уже к середине мая у наших контрагентов по вывозу ТКО не будет ресурсов для работы. В мае из-за неплатежей потребителей наша просрочка перед транспортными компаниями, вывозящими твердые коммунальные отходы, составит период более трех месяцев и сумму более 300 млн. рублей. При этом уже в марте перевозчики начали обращаться к нам с просьбой ускорить оплату. Им просто не на что покупать бензин и платить зарплату», – заявили в компании.

Мусорный регператор также признал, что в 2019 году из-за недополученной выручки у компании образовался убыток в сумме 100 млн рублей. Из-за прекращения работы большинства предприятий, компания фиксирует и прогнозирует дальнейшее падение выручки от юрлиц.

«Однако мусора меньше не стало, его в гораздо большем объеме от запланированного в тарифе образуют жители округа. В условиях домашней изоляции значительно увеличилось потребление товаров. Сейчас все жители округа образуют столько же отходов, сколько они генерировали в новогодние праздники», – прокомментировали в пресс-службе регоператора.

Компания практически прямо заявляет о том, что не справится с сложившейся ситуацией самостоятельно и просит поддержки у региональной власти.

Бизнес структура предлагает либо посодействовать в получении кредита под 0%, речь идет о сумме 100 млн рублей. Либо субсидировать из бюджета уплату процентов по такому кредиту. «Это позволит избежать роста тарифа в 2021 году и последующих годах на размер процентов по такому кредиту», – настаивает регоператор.

Напомним, статус мусорного регоператора на Ямале получила компания «Инвестиционные технологии», аффилированная с холдингом «Корпорация СТС», которую, в свою очередь, контролируют энергоолигархи Алексей Бобров и Артем Биков. Бизнесменам также подконтрольна ресурсоснабжающая компания «Ямалкоммунэнерго». Это один из ключевых ямальских активов г-д Бикова и Боброва.

Салехард, Дарья Котова

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