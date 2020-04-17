Перевалило за сотню: на Ямале усугубляется ситуация с коронавирусом

На Ямале за прошедшие сутки число больных с подтвержденным COVID-19 увеличилось до 101. По состоянию на 17 апреля выявлено шесть новых случаев заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.

Одна из заболевших находилась на лечении в Салехардской окружной больнице. Тестировали всех пациентов и выявили COVID-19. В отделении, где лечилась женщина, введен карантин. Саму пациентку, как и всех тех, кто был с ней в одной палате, перевели в инфекционное отделение. Еще два случая COVID-19 в очередной раз подтвердился у работников месторождений. На этот раз в Ямальском районе.

На текущий момент очагом коронавируса остается Пуровский район, где болеют жители Ханымея и работники месторождений, всего 30 случаев. В Надымском районе 27 заболевших. В Салехарде, где первыми инфицировались сотрудники УМВД по ЯНАО, число больных увеличилось до 23. В Новом Уренгое – 17.

Как ранее сообщал окружной оперативный штаб, самое большое число заболевших приходится на людей в возрасте от 30 до 60 лет. Гендерное распределение среди заболевших примерно одинаковое – болеют 55% мужчин и 45% женщин.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 17.04.20

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