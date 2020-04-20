Сгорела заживо: на Ямале мужчина облил 19-летнюю сестру бензином и прикурил

На Ямале в городе Тарко-Сале погибла 19-летняя девушка. Ее обгоревшее тело было найдено утром 18 апреля во дворе жилого дома. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в убийстве девушки подозревается ее брат.

Как уточняют в окружном Следкоме, в полицию обратился мужчина, который заявил, что обнаружил тело сестры. На месте преступления оперативно-следственная группа обнаружило тело 19-летней жительницы Тарко-Сале.

«В ходе допроса мужчина, несколько раз меняя показания, пояснил, что накануне ночью они, совместно распивая спиртные напитки во дворе дома, поссорились. В ходе конфликта он облил сестру бензином, а затем прикурил сигарету рядом с женщиной, от чего произошло возгорание горючего вещества», – уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Главный подозреваемый – брат погибшей. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девушки», – резюмировали следователи.

Салехард, Тарко-Сале, Дарья Котова

Салехард, Тарко-Сале. Другие новости 20.04.20

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