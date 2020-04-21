Власти Ямала определились с празднованием Дня Победы и подарками ветеранам

На Ямале, как и в целом по стране, все мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы, перенесены из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает 21 апреля оперативный штаб региона, на территории округа проживают 229 ветеранов. Это участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, блокадники. По инициативе окружных властей, каждому ветерану Ямала на 9 Мая подарят плазменные телевизоры и бесплатный пакет спутникового ТВ. «Подарочные наборы доставят каждому», – уточнили в региональном оперативном штабе.

Все остальные праздничные мероприятия, подразумевающие массовое скопление людей, в регионе пока отменены.

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