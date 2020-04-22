На Ямале официально закрыли все сезонные дороги

В среду, 22 апреля, прекратил свою работу последний работающий на Ямале зимник: Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО). С 00:00 часов дорожники уже на гарантируют безопасного дорожного движения по сезонной автодороге.

Как напоминает пресс-служба губернатора ЯНАО, днем ранее для всех видов транспорта закрылся проезд по сезонной трассе «Коротчаево – Красноселькуп».

Автозимник «Салехард – Надым» не работает с 10 апреля. На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги в связи сильным обводнением понизился тоннаж для проезда авто: движение открыто для полноприводных колёсных транспортных средств общей массой до 20 тонн. Для гусеничных транспортных средств – общей массой до 35 тонн. Ориентировочная дата закрытия ледовой переправы 25-26 апреля.

Салехард, Дарья Котова

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