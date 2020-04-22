Из-за COVID-19 ямальцы массово сдают билеты на самолеты и на паромы

Руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков сообщил о резком сокращении пассажиропотока на всех видах транспорта.

В апреле пассажиропоток на межмуниципальных авиаперевозках снизился почти на 90%, на 80% сократилось количество пассажиров, прибывших в округ из других регионов. Основную долю пассажиров, прилетевших в регион самолётом, составили студенты, которые предпочли провести это время дома с родителями.

Сами жители округа пока отказываются покидать регион. По оценке департамента, было сдано более 30 тысяч билетов на рейсы авиакомпании «Ямал».

Как отметил Максим Першиков, ямальцы готовы пересмотреть и предстоящие летние отпуска. Вдвое упали продажи билетов на паромы до Приобья. И хотя до отправления первого парома ещё почти полтора месяца, в прошлом году к 20 апреля было приобретено около двух тысяч билетов, сейчас – немногим больше тысячи. Более того, ямальцы начинают сдавать купленные билеты.

Салехард, ЯНАО, Дарья Котова

Салехард, ЯНАО. Другие новости 22.04.20

На Ямале официально закрыли все сезонные дороги. / Ямальские депутаты раскрыли доходы: от 500 тысяч до 80 миллионов рублей. / Ямальские вахтовики продолжают портить статистику по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»