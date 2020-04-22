Ямальские медики рассказали про тестирование вахтовиков в очагах коронавируса

На Ямале медики протестировали на COVID-19 сотни работников месторождений. Проверяются вахтовики производств, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Надымском районе обследованы 524 контактных, в Пуровском районе -119, в Ямальском районе уже взяли анализы у 419 вахтовых работников. А в Тазовском районе проведено 145 тестов.

«Все контактные изолированы в карантинных центрах Нового Уренгоя и Ноябрьска или, при наличии возможности, по месту работы. По каждому, кто был в контакте с заболевшими, ведется строгий контроль состояния здоровья, соблюдения режима изоляции. При появлении клинических признаков ОРВИ проводятся повторные исследования на коронавирус», – прокомментировали в оперативном штабе.

По данным на 22 апреля в округе выявлено 149 случаев коронавируса. В Надымском районе очагом новой инфекции стал поселок Пангоды. И Надымский район долго лидировал по числу заболевших – 40 человек. В Пуровском районе у жителей поселка Ханымей и работников месторождений также массово подтверждался COVID-19. Ямальский район плюс месторождения – 17 случаев. Столько же в Ямальском районе, где инфекция подтверждалась в том числе и у вахтовиков.

Салехард, Надымский район, Дарья Котова

Салехард, Надымский район. Другие новости 22.04.20

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