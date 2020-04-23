Единороссы сократили свои расходы, чтобы купить машины медикам Ямала

В ближайшие дни две ямальские больницы – в Тарко-Сале и Муравленко, получат новые автомобили. Их для медиков во время пандемии COVID-19 закупает волонтерский центр «Единой России». Об этом сообщается на сайте окружного отделения партии «ЕР».

Новые машины «Единая Россия» приобретает для врачей за свой счет. Партия оптимизировала траты на выборы и снизила управленческие расходы. Это позволило перераспределить деньги на оказание адресной помощи людям и медработникам в условиях пандемии COVID-19.

Партийцы отметили, что сейчас, когда в округе идет активная борьба с новой коронавирусной инфекцией, медики стали главными героями – врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь ямальцам и не допустить распространения опасной болезни.

«Мы видим, что помощь необходима не только нашим пожилым землякам, семьям в этих непростых на сегодняшний день условиях. Медицинские учреждения в округе также нуждаются в поддержке. До конца апреля поступят два новых автомобиля российского производства Лада Ларгус и Веста. Транспорт будет передан в Центральную районную больницу города Тарко-Сале и городскую больницу в Муравленко», – уточнил секретарь партии «Единая Россия» в ЯНАО Алексей Ситников. Он также отметил, что медикам, которым сейчас приходится гораздо чаще ездить к больным на дом, дополнительный автотранспорт просто необходим.

Помимо закупки машин, партийцами приняты дополнительные меры поддержки медицинских работников.

Руководитель исполнительного комитета Ямало-Ненецкого регионального отделения Партии «Единая Россия» Анастасия Казанцева уточнила, что единороссы организовали доставку еды сотрудникам больницы, работающим «на передовой».

«Сегодня очень важно поддержать врачей, которые зачастую работают в круглосуточном режиме. В рамках социальной акции «СЕВЕРЯНЕ против коронавируса» мы организовали доставку готовых обедов врачам и медсестрам, работающим в специализированных клиниках с больными коронавирусом. Заказ делаем у предприятий партнеров регионального проекта «Забота»», – рассказала Анастасия Казанцева

Как сообщал «Новый День, по данным на 22 апреля в округе зафиксировано 149 случаев коронавирусной инфекции. На стационарном лечении 86 человек. Ежесуточно медики делают более тысячи тестов, чтобы остановить распространение коронавируса. Всего в девяти лабораториях Ямала было проведено 26,6 тыс исследований.

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