Резкий скачок: на Ямале за сутки выявили почти 100 новых случаев коронавируса

На Ямале за сутки официально подтверждено 94 новых случая коронавируса. Большинство заболевших – 88 человек, работники ямальских месторождений. Общее число больных по состоянию на 23 апреля выросло до 243.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день COVID-19 выявлен у 117 вахтовиков. Из них новых случаев – 88. Очагом стал Ямальский район, где на 23 апреля 91 случай коронавируса (новых – 74). Второе место занимает Пуровский район, где заболели 11 вахтовиков.

В населенных пунктах Ямала выявлено шесть новых случаев заражения COVID-19. Пока статистика такая: в Салехарде общее число заболевших 38, Пангоды – 26, Ханымей – 27, Новый Уренгой – 29, Надым – 2. По одному заболевшему в Лабытнанги, Тарко-Сале, Пурпе и Ноябрьске.

В больницах региона находятся 104 пациента. В тяжелом состоянии семь человек, они все на ИВЛ.

Салехард, Дарья Котова

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