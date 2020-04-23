Тысячи ямальцев попросили о помощи, узнав про акцию «Северяне против коронавируса»

На Ямале более 3 тыс человек направили заявки на получение помощи в рамках новой социальной акции «Северяне против коронавируса». Только за первые дни проведения акции волонтеры выполнил 1200 заявок, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Средства на акцию ямальских единороссов «Северяне против коронавируса» выделяют депутаты, члены «Единой России» и сторонники партии. Все товары – продукты и лекарства, для получателей бесплатны. Кроме сбора и доставки продуктовых наборов, благотворители оплатят абонентскую плату за услуги доступа к сети Интернет малообеспеченным семьям с детьми-школьниками.

Как сообщили в окружном отделении «ЕР», ежедневно волонтеры развозят продуктовые наборы и средства защиты жителям, которые нуждаются в помощи и находятся в группе риска: пожилым людям, матерям, которые воспитывают детей одни, многодетным семьям, инвалидам. Акция действует на территории всех ямальских муниципалитетов.

Товары для ямальцев, горячие обеды для медиков единороссы закупают у предпринимателей – участников партийного проекта «Забота».

«Во-первых, в условиях вынужденных ограничений индивидуальные предприниматели и малый бизнес будут обеспечены работой. Во-вторых, сегодняшние жизненные реалии показали нам, что людям нужна не только материальная помощь как таковая, но и моральная поддержка. Волонтер, доставивший продуктовый набор, даже соблюдая дистанцию, для человека на самоизоляции – это событие», – прокомментировала руководитель регионального исполкома «ЕР» Анастасия Казанцева.

Она уточнила, что изначально партийцы прогнозировали меньшее количество заявок. «Но даже 3 тысячи обращений для округа с небольшим количеством населения – это не так уж много», – добавила Анастасия Казанцева.

Такое количество обращений единороссы связывают, в том числе, с доступной коммуникацией. Заявку можно отправить несколькими способами: через форму на сайте, по телефону горячей линии или через личные сообщения на страницах депутатов «Единой России». Телефон горячей линии: 8-34922-3-52-58.

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