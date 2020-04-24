Ямальские школьники на удаленке отказываются от Zoom и Skype

На Ямале для дистанционного школьного обучения внедряют отечественный сервис – TrueConf. Как сообщили 24 апреля в пресс-службе окружного правительства, так система образования округа отреагировала на жалобы при организации учебного процесса в онлайн-формате.

В правительстве ЯНАО отметили, что сервис TrueConf – альтернатива программам Zoom и Skype. Новая платформа должна существенно ослабить нагрузку на сеть интернет и улучшить качество связи учителя со школьниками. Тестирование системы началось с Салехарда.

Разработчик TrueConf (сервер видеоконференцсвязи) бесплатно предоставил на каждую образовательную организацию автономного округа тысячу лицензий для трансляции онлайн уроков. Отметим, что TrueConf – это российская компания.

"Чтобы разгрузить магистральные интернет-каналы, с начала апреля мы решили подключиться к платформе видеоконференцсвязи TrueConf. На ней работает уже большая часть школ. Главное преимущество – отечественное производство, информация хранится на серверах школ, что позволяет увеличить скорость и качество соединения, а также обеспечить безопасность школьных конференций", – рассказала директор департамента образования Салехарда Оксана Казыева.

Салехард, Дарья Котова

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