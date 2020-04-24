российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2020, 16:04 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале самозанятым выплатят «антикоронавирусное» пособие

Правительство Ямала приняло решение выделить единовременную выплату самозанятым ямальцам. Такая категория граждан получит 30 тыс рублей. Заявления на выплату начнут принимать с 27 апреля.

Как уточнили в окружном правительстве, условием для получения средств является не просто регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а фактическое получение такого дохода. Власти ожидают, что за помощью могут обратиться порядка 800 самозанятых.

«Эта мера касается жителей, которые не имеют другого дохода, то есть не являются сотрудниками иных организаций и предприятий, индивидуальными предпринимателями, для которых есть другие меры поддержки, а также не получают доходы от сдачи жилья. Этой выплатой мы поддерживаем самых незащищенных – тех, кто лишился единственного источника дохода», – прокомментировала директор окружного департамента экономики Ямала Светлана Гусева.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 24.04.20

Ямальские школьники на удаленке отказываются от Zoom и Skype. / Авиакомпания «Ямал» терпит убытки и сокращает количество рейсов до минимума. / Тысячи ямальцев попросили о помощи, узнав про акцию «Северяне против коронавируса». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Финансы, Экономика,