На Ямале самозанятым выплатят «антикоронавирусное» пособие

Правительство Ямала приняло решение выделить единовременную выплату самозанятым ямальцам. Такая категория граждан получит 30 тыс рублей. Заявления на выплату начнут принимать с 27 апреля.

Как уточнили в окружном правительстве, условием для получения средств является не просто регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход, а фактическое получение такого дохода. Власти ожидают, что за помощью могут обратиться порядка 800 самозанятых.

«Эта мера касается жителей, которые не имеют другого дохода, то есть не являются сотрудниками иных организаций и предприятий, индивидуальными предпринимателями, для которых есть другие меры поддержки, а также не получают доходы от сдачи жилья. Этой выплатой мы поддерживаем самых незащищенных – тех, кто лишился единственного источника дохода», – прокомментировала директор окружного департамента экономики Ямала Светлана Гусева.

Салехард, Дарья Котова

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