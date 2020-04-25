В Тазовском районе жёстко сел Ми-26 с людьми на борту

в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа жёсткую посадку совершил вертолет Ми-26.

Как сообщают в экстренных службах региона, сообщение о жесткой посадке вертолета перевозчика «Абакан-Авиа» на площадке месторождения «Русское» поступило в 8:20.

На борту было восемь человек – пять пассажиров и три члена экипажа. Один человек пострадал, уточняют РИА «Новости».

Екатеринбург, Елена Васильева

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