В МЧС уточнили данные о пострадавших во время жесткой посадки МИ-26 на Ямале

На Ямале во время жесткой посадки Ми-26 на территории Русского месторождения (Тазовский район), пострадали два человека. Все пассажиры были доставлены в больницу Нового Уренгоя.

Как уточнили в управлении МЧС ЯНАО, вертолет летел из Нового Уренгоя в Красноярский край на месторождение Ванкорское. На борту находились три члена экипажа и пять пассажиров.

Разбившийся Ми-26 принадлежит авиакомпании «Абакан Эир». Жесткую посадку вертолет совершил в 10:20 часов. Ми-26 упал на «брюхо», он сильно поврежден.

Тазовский район, Салехард, Дарья Котова

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