Семьи ямальских вахтовиков утверждают, что рабочих с Covid-19 «бросили» в Сабетте

На Ямале в вахтовом поселке Сабетта (Ямальский район) находятся вахтовики с признаками ОРВИ, которых не обследуют и не вывозят в больницы округа. Об этом «Новому Дню» сообщили родственники рабочих.

Как рассказала «Новому Дню» супруга одного из вахтовиков по имени Альбина, в Сабетте «застряли» рабочие строительной компании «Велесстрой», которая привлекалась к проекту Ямал СПГ.

«Руководство «Велесстроя» успело покинуть Сабетту, все менеджеры улетели в Москву, чтобы там самоизолироваться из-за угрозы распространения коронавируса. А вот рабочих оставили в поселке. Муж рассказывает, что среди вахтовиков очень много заболевших. ОРВИ это или Covid-19, никто не знает. Есть тяжело больные. Тесты на новую инфекцию делали не всем. Неделю назад поселок закрыли на карантин. Наших мужей там просто закрыли. Что будет дальше – информации нет. Ее ни нам, ни вахтовикам просто не сообщают», – рассказала Альбина. Еще одна супруга вахтовика добвила: «У многих есть все признаки коронавируса, но меры изоляции не соблюдаются. Никто не сообщает, на сколько продлится вахта. Информация одна – карантин. Сидите и ждите».

Оперативно связаться с представителями «Велесстроя» не удалось. На телефонные звонки в московском офисе компании никто не отвечает.

В оперативном штабе Ямала сообщили, что медики работают в поселке Сабетта. Туда вылетели 10 специалистов. «Все выходные они обследовали вахтовых рабочих, которые были в контакте с ранее заболевшими», – уточнили в оперштабе. Пробы – 1929 штук, сегодня ночью были доставлены в лабораторию Салехардской окружной больницы.

Отметим, что вахтовый поселок Сабетта отрезан от «Большой земли». Возможно только авиасообщение. При этом международный аэропорт Сабетта из-за пандемии коронавируса пока прекратил обслуживание всех пассажирских рейсов. Это распоряжение Роспотребнадзора. Возможны лишь так называемые санитарные рейсы для перевозки больных коронавирусом.

По состоянию на 27 апреля, на месторождениях Ямальского района выявлено 144 больных с подтвержденным Covid-19. Рост за сутки – восемь заболевших.

По данным окружного правительства, на месторождениях Ямала вахтовым методом работают более 100 тыс человек, из них 76 тысяч постоянно проживают за пределами округа. Большинство компаний продлили срок вахты рабочим из-за коронавируса, оставив людей на территории ЯНАО.

Сабетта, Ямальский район, Дарья Котова

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