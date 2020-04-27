Число заболевших коронавирусом на Ямале приблизилось к отметке 400 человек

В ЯНАО по состоянию на 27 апреля коронавирус подтвержден у 375 человек. За сутки выявлено 27 новых случаев.

Как сообщает оперативный штаб региона, число больных коронавирусом вахтовиков увеличилось на 17 человек. Еще 10 случаев – в населенных пунктах Ямала.

Общее число заболевших вахтовиков – 219. Главный очаг – Ямальский район, где Covid-19 фиксировался 144 раза. Как сообщал «Новый День», сегодня ночью 10 медиков вернулись из вахтового поселка Сабетта (Ямальский район), где они провели почти 2 тыс тестов. Данные уже доставлены в лабораторию в Салехарде.

В Пуровском районе на месторождениях 11 заболевших, в Новом Уренгое – 46. По одному заболевшему в Тазовском, Надымском районах. В Ноябрьске в больнице проходят лечение 16 человек, вывезенных с Чаяндинского месторождения из Якутии.

В населенных пунктах Ямала число заболевших – 156. В Салехарде – 48, Новый Уренгой – 36, Пангоды – 32, Ханымей – 28. В Надыме, Лабытнанги, Тарко-Сале, Ноябрьске, Пурпе зафиксированы единичные случаи.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 27.04.20

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