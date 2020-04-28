В Салехарде водитель «Газели» на большой скорости протащил инспектора ГИБДД по дороге

В Салехарде на автодороге «Салехард-Аэропорт» пьяный 40-летний водитель, лишенный прав, протащил инспектора ГИБДД по дороге.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 25 апреля автоинспектор остановил «Газель». «После требования предъявить документы водитель начал движение, совершив наезд на сотрудника полиции. Во время движения полицейский зацепился одеждой за ручку двери автомобиля и в таком состоянии обвиняемый на большой скорости протащил его по проезжей части на значительное расстояние», – уточнили в окружном Следкоме.

Как выяснилось позднее, водитель «Газели» ранее был лишен прав за нарушение правил дорожного движения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья). Житель Салехарда задержан. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Салехард, Дарья Котова

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