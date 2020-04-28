Ямальские единороссы просят губернатора удвоить кочевникам выплаты

Из-за пандемии коронавирса ямальские единороссы предлагают поддержать коренное население ЯНАО. Как сообщается на региональном сайте «ЕР», во вторник, 28 апреля, депутаты «Единой России» окружного заксобрания и муниципальных дум составили в адрес губернатора Дмитрия Артюхова обращение с просьбой рассмотреть дополнительные меры поддержки граждан, ведущих традиционный образ жизни.

«Проведение традиционных Дней оленеводов в текущем году было отменено. При этом граждане, ведущие традиционный образ жизни, утратили возможность получить определенный доход, который получали ранее при участии в праздниках «День оленевода», и были лишены сложившегося порядка подготовки к периоду летнего каслания», – говорится в официальном письме на имя главы региона.

Спикер заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин добавил, что из-за пандемии Covid-19 в особой поддержке сейчас нуждаются пенсионеры и семьи с несовершеннолетними детьми, ведущие традиционный образ жизни.

«Именно на данных категориях мы предлагаем сделать акцент. Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Действовать необходимо оперативно», – подытожил Ямкин.

Почти 19 тыс коренных ямальцев ведут кочевой образ жизни. Из них около 9 тыс человек с 2004 года получают ежемесячное пособие из окружного бюджета. Много лет сумма «кочевых» оставалась неизменной – 2 тыс рублей. В конце 2019 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что окружное правительство приняло решение с 1 января 2020 года увеличить сумму пособия до 5 тыс рублей. Для получения денег нужно просто подать заявку.

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