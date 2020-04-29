На Ямале число заболевших коронавирусом перевалило за 400

На Ямале за сутки коронавирус подтвердился у 22 человек. Из них 16 – работники месторождений, еще шесть заболевших – жители Пангоды. По состоянию на 29 апреля общее число заболевших – 409, сообщает региональный штаб.

В населенных пунктах Covid-19 всего подтверждался 165 раз. Вновь заболевших – шесть человек. Все случаи зафиксированы в Пангоды.

Пока самая серьезная ситуация в Салехарде, где 49 больных. Пангоды и Новый Уренгой сравнялись – по 38 заболевших. Ханымей – 28, Ноябрьск – 3, в Лабытнанги, Тарко-Сале и Пурпе по одному зафиксированному случаю коронавируса.

На месторождения округа число заболевших выросло до 244. За сутки подтверждено 16 новых случаев заболевания. По-прежнему очагом остается Ямальский район, где 145 больных. На предприятиях в районе Нового Уренгоя по состоянию на 29 апреля выявлено сразу 15 вновь заболевших, там общее число Covid-19 – 70.

В стационарах лечение проходят 104 пациента. Амбулаторно в режиме строгой изоляции находятся 203 заболевших. «Из госпитализирванных в данный момент 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом», – уточнили в региональном штабе.

Салехард, Дарья Котова

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