Ямалец, нарушивший режим самоизоляции из-за кота, добился отмены штрафа

Житель Ноябрьска, оштрафованный за нарушение режима самоизоляции, смог добиться отмены наказания. Мужчину полицейские задержали в тот момент, когда он шел в ветклинику забирать своего кота.

Историю «задержания» жителя Ноябрьска по имени Александр горожане активно обсуждали в социальных сетях. Как рассказал агентству «Ноябрьск24» сам Александр, встреча с полицейскими состоялась в начале апреля по пути в ветклинику. Там на лечении находился кот Александра, за которым он и отправился к ветеринарам.

«Недалеко от ветклиники меня остановил инспектор и спросил, куда и зачем я направляюсь. Я ему объяснил ситуацию, но получил ответ, что это не первая необходимость, и на меня будет составлен протокол», – рассказал нарушитель.

Нарушение режима самоизоляции – административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф до 40 тыс рублей.

Сам Александр и юристы подчеркивали, что протокол о нарушении ч.2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) не может составляться на лиц, которые не получали на руки документ Роспотребнадзора об обязательном соблюдении карантина.

В ходе дальнейшей проверки в полиции пришли к выводу, что раз требование надзорных органов у Александра нет, значит нет и повода его штрафовать по данной статье. Был составлен отказной материал. «В действиях вышеуказанного гражданина отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3 КоАП. Начатое производство подлежит прекращению», – говорится в постановлении.

Ноябрьск, Дарья Котова

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