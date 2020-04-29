На Ямале начали проверять все автомобили, въезжающие в населенные пункты

На Ямале началась тотальная проверка всех транспортных средств, въезжающих в населенные пункты округа. Об этом 29 апреля сообщает УМВД по ЯНАО.

«Инспекторы ДПС проверяют все транспортные средства, въезжающие в населенные пункты. В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям рекомендуется вернуться к месту своего проживания. Особое внимание автоинспекторы уделяют перевозчикам, осуществляющими перевозки пассажиров на межмуниципальных маршрутах», – заявили в УМВД ЯНАО.

В полиции напоминают, что на территории округа из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности, введенный постановление губернатора с 16 марта. Население округа обязано соблюдать режим всеобщей самоизоляции.

По состоянию на 29 апреля на территории Ямала зарегистрировано 409 случаев Covid-19. Больше всего заболевших в Салехарде, Новом Уренгое, Пангоды.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 29.04.20

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