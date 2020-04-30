Артюхов продлил режим самоизоляции на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение продлить в округе режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом 30 апреля сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Продление особого режима означает, что граждане обязаны соблюдать самоизоляцию, им разрешается покидать свое жилье только в случае необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья.

Жители округа по-прежнему смогут ходить за продуктами и товарами первой необходимости только в ближайшие от дома магазины. Гулять с домашними животными можно только в радиусе 100 метров от дома. Выносить мусор – в ближайшие места накопления отходов. Все обязаны соблюдать дистанцию – не менее полутора метров друг от друга.

Пенсионерам также запрещается покидать свои дома. С выгулом животных, доставкой продуктов и лекарств им будут помогать волонтеры.

Как сообщал «Новый День», по состоянию на 29 апреля в округе зафиксировано более 400 больных с коронавирусной инфекцией. С 29 апреля на въездах во все населенные пункты Ямала установлены блок посты. Автоинспекторы проверяют все транспортные средства. «В случае отсутствия установленных оснований для передвижения, водителям будет рекомендовано вернуться к месту своего проживания», – уточнили в региональной ГИБДД.

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