Ямал продолжает бить коронавирусные рекорды: общее число заболевших выросло до 514

На Ямале за сутки вновь выявлено более 50 новых случаев коронавирусной инфекции – 51. Общее число заболевших по состоянию на 1 мая выросло до 514. Из всех регионов УрФО резкий рост выявленных больных демонстрируют только Свердловская область и ЯНАО.

«Если говорить о цифрах, то показатели серьезные у нас. На сегодняшний день 514 случаев положительных выявлено. 65,5% – это среди вахтовиков», – прокомментировала ситуацию 1 мая главный санитарный врач Ямала, глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

Как сообщал «Новый День», новым очагом Covid-19 на месторождениях Ямала стали предприятия в районе Нового Уренгоя. Там прирост за сутки – 40 случаев коронавируса. Общее число заболевших – 161. В Ямальском районе, где была вспышка инфекции, новых заболевших на сегодняшнюю дату нет. Всего на месторождениях округа заболели 336 человека.

В населенных пунктах округа на 1 мая выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 178 заболевших. В Салехарде Covid-19 подтвержден у 59 жителей, новых – 9. Еще два случая вновь зарегистрированы в Пангоды, там ранее был выявлен очаг.

По словам главного санитарного врача Людмилы Нечепуренко, в легкой форме заболевание переносят 84% инфицированных. В оперативном региональном штабе добавляют, что в стационарах находятся 103 пациента. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 294 заболевших. Из госпитализированных в данный момент девять пациентов находятся в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии, 6 из них – на поддержке аппаратов ИВЛ. «Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести», – резюмировали в оперативном штабе.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 30.04.20

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