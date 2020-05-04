Еще плюс 100: на Ямале ежедневно фиксируются десятки случаев Covid-19

На Ямале за сутки выявлено 103 новых случая коронавируса. Общее число заболевших – 712 человек. Три летальных исхода.

По данным на 4 мая, новая «партия» заболевших – работники месторождений. Там 89 новых случаев Covid-19.

На месторождениях Ямальского района за сутки выявлено 63 случая, на предприятиях в районе Нового Уренгоя – 22. Единичные случаи фиксировались в Пуровском, Тазовском районах. Как сообщает оперативный штаб округа, всего на месторождениях округа выявлено 498 больных с новой коронавирусной инфекцией.

В ямальских городах и поселках число заболевших увеличилось до 214. Прирост за сутки – 14 случаев. В Салехарде болеют 74 человека (плюс 4), в Новом Уренгое – 53 (плюс 6). Еще один заболевший – житель закрытого на карантин Ханымея.

Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях. Выздоровел от коронавируса 131 человек. С момента пандемии зарегистрировано три летальных исхода. Сразу два человека скончались 3 мая. Это 58-летний мужчина из Лабытнанги, поступивший в больницу в тяжелом состоянии. И 55-летний мужчина из Салехарда, проходивший лечение в стационаре.

Сейчас в больницах округа лечение проходят 139 заболевших коронавирусом. «Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 1 – в крайне тяжелом состоянии, 6 из них – на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести», – уточняют в региональном штабе.

Салехард, Дарья Котова

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