На Ямале будут судить мужчину, который из добрых побуждений запихнул 10-летнего мальчика в багажник

На Ямале в суд передано дело жителя Красноселькупа, который зимой насильно запихнул в багажник своего автомобиля 10-летнего мальчика.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, вечером 24 января мужчина был пьян, но сел за руль. По дороге он увидел ребенка и предложил ему свою помощь – хотел подвезти до дома. Мальчик отказался садиться к незнакомцу в машину, тогда водитель проявил инициативу.

«Мужчина вышел из автомобиля, схватил мальчика за одежду и с применением физической силы поместил сопротивлявшегося потерпевшего в багажник машины. Крики мальчика о помощи услышали двое местных жителей, которые тут же вмешались в происходящее и не дали обвиняемому скрыться с места происшествия. Вызволив мальчика из багажника, мужчины сообщили о произошедшем в полицию, после чего удерживали мужчину до приезда сотрудников правоохранительных органов», – уточняют в окружном Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Во время следствия обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Красноселькуп, Салехард, Дарья Котова

Красноселькуп, Салехард. Другие новости 06.05.20

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