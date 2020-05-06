На Ямале глава района выложил видео, как к нему приходила белочка

На Ямале глава Шурышкарского района Андрей Головин опубликовал видео с белочкой. У ролика, размещенного в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте», более 27 тыс просмотров.

На видео видно, как животное проникло в комнату на первом этаже через приоткрытое окно. Гостья смело запрыгнула на стол и схватила из корзинки кедровую шишку. После чего перепрыгнула на подоконник, чтобы скрыться. Вынести свою добычу белка, как ни пыталась, не смогла – шишка оказалась больше, чем щель в окне.

Пользователи соцсети упрекнули Головина в том, что он не открыл окно – белочка осталась голодной. На что глава Шурышкарского района ответил: «Не переживайте, это видео не полное. Белка сообразила, отшелушила немного от шишки и все-таки добычу унесла с собой».

Шурышкарский район, Дарья Котова

Шурышкарский район. Другие новости 06.05.20

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