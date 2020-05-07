Первая тысяча: на Ямале вновь резко выросло число заболевших коронавирусом

В четверг, 7 мая, число официально выявленных случаев коронавируса на Ямале увеличилось до 1018. За сутки инфекция подтвердилась у 93 человек, сообщает окружной оперативный штаб.

Как и все последние дни, когда из лабораторий положительные тесты приходили сотнями, рост заболеваемости фиксируется среди вахтовиков. На месторождениях Ямала уже 763 инфицированных. По состоянию на 7 мая – плюс 84. И почти все вновь заболевшие (74) – рабочие вахтового поселка Сабетта (Ямальский район). Всего в Ямальском районе 418 случаев Covid-19.

В населенных пунктах за сутки выявлено девять заболевших. В Салехарде – 4, Новый Уренгой – 4. И впервые Covid-19 подтвердился у жителя Аксарки. Всего в городах и селах 255 инфицированных.

С момента пандемии выздоровели 150 человек. На данный момент в больницах лечатся 182 пациента, из них 13 человек в тяжелом состоянии. Состояние еще одного больного врачи оценивают как крайне тяжелое. Напомним, на территории округа от коронавируса скончались три человека.

Салехард, Сабетта, Дарья Котова

Салехард, Сабетта. Другие новости 06.05.20

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