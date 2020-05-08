На Ямале медики возобновили плановую вакцинацию детей

На Ямале возобновляется вакцинация детей, ранее временно приостановленная из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб региона, первыми вакцинацию возобновили медики Ноябрьска, где заработал специальный кабинет в детской поликлинике.

«Каждого ребенка приглашают на прививку индивидуально, по звонку, в строго назначенное время, чтобы избежать лишних контактов между пациентами и родителями», – уточнили в оперштабе.

Решение о возобновлении вакцинации медики объяснил тем, что заболеваемость коронавирусом среди детей на Ямале низкая, а в Ноябрьске не зафиксировано ни одного случая.

Как ранее сообщал оперативный штаб ЯНАО, Covid-19 у детей подтверждался на Ямале 32 раза. Чаще всего болели дети в возрасте от 7 до 14 лет, зарегистрировано 14 случаев. Также инфицировались подростки от 15 до 18 лет, в этой возрастной группе восемь инфицированных.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

Салехард, Ноябрьск. Другие новости 07.05.20

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