На Ямале ветеранам войны дополнительно выплатят по 150 тысяч рублей

Власти ЯНАО к 75-летию Победы приняли решение за счет регионального бюджета выплатить деньги ветеранам. В списке получателей средств ветераны войны, узники концлагерей, блокадники, труженики тыла, вдовы воинов и дети войны.

В ЯНАО проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 13 ямальцев – участники и инвалиды войны. Еще 4240 человек – дети войны, уточнила глава департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, 150 тыс рублей предусмотрено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей; 75 тыс рублей – лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 60 тыс рублей – труженикам тыла; 45 тыс рублей – вдовам участников Великой Отечественной войны; 15 тыс рублей – детям войны.

Все выплаты произведены автоматически на основании данных, содержащихся в органах социальной защиты населения. Каких-либо сведений или документов ветеранам дополнительно предоставлять не пришлось.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 08.05.20

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