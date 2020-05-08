В Салехарде за контактными по Covid-19 будут следить камеры наблюдения

В Салехарде с помощью видеокамер будут следить за тем, как ямальцы соблюдают обязательный карантин по коронавирусной инфекции.

Как сообщили в администрации Салехарда, средства фиксации будут установлены на доме, где проживают работники строительных объектов. Ранее жильцы контактировали с заболевшими Covid-19. «В целях контроля за соблюдением режима изоляции на фасаде здания устанавливают камеру видеонаблюдения с выводом картинки на пульт диспетчера салехардской единой дежурно-диспетчерской службы», – сообщили в мэрии окружной столицы. Дом сегодня посетили дезинфекторы, которые провели обработку подъездов и дверей.

По состоянию на 8 мая непосредственно в Салехарде зафиксировано больше всего инфицированных коронавирусом – 100 человек. Это рекорд. Второе место занимает Новый Уренгой, где 76 заболевших. На месторождениях и производственных объектах Салехарда еще плюс 53 заболевших. Всего в ЯНАО на текущий момент подтверждено 1054 случая Covid-19. 75% заболевших – вахтовики. На месторождениях зафиксировно 786 случаев инфицирования.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 08.05.20

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