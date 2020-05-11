На Ямале разрешили открыть охотничий сезон, но не для всех

На Ямале сезон весенней охоты-2020 будет открыт, но власти решили скорректировать его с учетом пандемии коронавируса. На сайте правительства ЯНАО опубликовано постановление губернатора Дмитрия Артюхова от 11 мая.

В документе сообщается, что несмотря на постановление губернатора от 16 марта о введении в регионе режима повышенной готовности, сезон охоты будет открыт, но с оговорками. В охотничьих угодьях с целью охоты запрещено появляться гражданам, не проживающих на территории ЯНАО.

Для местных жителей также предусмотрены ограничения.

«Нахождение граждан, постоянно проживающих в городах Салехарде и Лабытнанги, допускается в охотничьих угодьях на территории Приуральского района. Нахождение граждан, постоянно проживающих в городах Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, допускается в охотничьих угодьях на территории муниципального округа Пуровский район ЯНАО. Нахождение граждан, постоянно проживающих в городе Новом Уренгое, допускается в охотничьих угодьях на территории муниципального округа Надымский район или муниципального округа Пуровский район», – сообщается в постановлении Дмитрия Артюхова.

Требования по соблюдению социальной дистанции распространяется и в лесу: охотники должны находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. «За исключением случаев нахождения в салоне транспортных средств», – уточняется в документе.

Напомним, накануне охотники ЯНАО официально обратились к губернатору округа с просьбой не отменять сезон охоты из-за пандемии. Северяне отметили, что охота для них – способ выживания, образ жизни, а не развлечение. Охотники даже разместили соответствующую петицию на портале change.org и записали видеообращение к губернатору Ямала.

Салехард, Дарья Котова

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