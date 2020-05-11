На Ямале больных коронавирусом перестали поголовно отправлять в больницы

На Ямале, где ежедневно растет число больных коронавирусом, не всех инфицированных будут направлять на стационарное лечение. Об этом 11 мая сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

«Число заболевших растет, и в стационары ямальских больниц больше не госпитализируют тех, кто был в контакте с заболевшими. На лечение в больницы сейчас кладут тех, кто должен круглосуточно оставаться под наблюдением врачей. Это пациенты с подтвержденным COVID-19 и клиническими проявлениями заболевания», – уточнили в оперштабе. В больницах также будут принимать пациентов с внебольничными пневмониями, у которых отрицательный тест на Covid-19, и контактных из группы риска.

По состоянию на 11 мая число заболевших в ЯНАО выросло до 1239. За сутки подтверждено 62 новых случая Covid-19. На этот раз 50% заболевших – это жители населенных пунктов. В Новом Уренгое диагноз подтвердился у 15 человек, в Салехарде 14 вновь заболевших и еще один коронавирусный больной в Аксарка. Всего в населенных пунктах округа заболели 326 человек. Больше всего инфицированных в Салехарде – 124.

Ровно столько же заболевших – 31 человек, 11 мая выявлено на месторождениях ЯНАО. Почти все новые случаи зарегистрированы на предприятиях в районе Нового Уренгоя. Всего на предприятиях подтверждено 912 тестов Covid-19.

В стационарах лечение проходят 229 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечатся 828 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов – на поддержке аппаратов ИВЛ.

«Сегодня основную динамику при выявлении новых случаев нам дали вахтовые работники предприятий в районе Нового Уренгоя и жители двух городов – Салехарда и Нового Уренгоя. В основном новые случаи выявлены среди контактных в существующих очагах. В Новом Уренгое эпидемиологи отмечают все более активную циркуляцию инфекции среди горожан», – отметила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Салехард, Дарья Котова

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